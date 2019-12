Processo Ruby ter | una delle modelle | “Berlusconi era sempre con le mani addosso alle

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ter, le testimonianze. Unamoin Aula: “Berlusconicon leragazze”. E su Emilio Fede… MILANO –ter, le testimonianze. Dopo le parole di Radaelli, i giudici hanno ascoltato le parole di Ambra Battilana, la modella considerata come unatestimoni ‘chiave’ di questa vicenda giudiziaria. La ragazza ha raccontato come “Berlusconi eracon legiovani presente ad Arcore, baciava i seni e si faceva mettere il sedere in faccia“. La modella, inoltre, ha anche ammesso di essere stata “palpeggiata” da Weinstein anche se ilnei confronti del produttore americano inizierà il 6 gennaio. La decisione di trasferirsi in America era stata presa perché “in Italia il mio nome era macchiato come una escort”.ter, ...

