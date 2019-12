Pm chiede processo per saluto romano

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 militanti di destra, tra cui appartenenti a Casapound, Forza Nuova, Lealtà e Azione, accusati di apologia di fascismo. Durante il corteo in memoria di Sergio Ramelli, i militanti ne chiamarono il nome per poi rispondere "presente" e salutarlo con il. Sergio Ramelli era del Fronte della Gioventù,i giovani del Msi.In coma dopo le botte ricevute da esponenti di Avanguardia Operaia, mori il 29/04/1975.(Di lunedì 16 dicembre 2019)