Meno incidenti stradali | ma più morti | sulle autostrade le vittime aumentano del 25%

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le stime di Istat e Aci, basate sui dati preliminari relativi al primo semestre 2019, mostrano che la mortalità stradale in Italia continua a crescere, soprattuttodove si registra un +25%. Nel fine settimana scorso si sono verificati numerosiin cui hanno perso la vita nove persone. Lunedì due giovani, di 21 e 27 anni, sonoe varie persone sono rimaste ferite in tutta Italia. I dati evidenziano un calo, rispetto allo stesso periodo del 2018, sia dicon lesioni (-1,3%) che di feriti (-2,9%) mentre sono aumentate le(+1,3%). Dal primo gennaio al 30 giugno scorso, glisono stati 82.048 (in media 453 al giorno, 19 ogni ora) e hanno causato 1.505(8 al giorno, 1 ogni 3 ore) e 113.765 feriti (628 al giorno, 26 ogni ora). Un andamento definito “preoccupante“, che allontana l’Italia dall’obiettivo europeo di ...

