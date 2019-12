«La famiglia Bradford» torna su Paramount Channel e non è la sola

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dick Van Patten è TomDick Van Patten (1928-2015)Mark Hamill è David(episodio pilota)Grant Goodeve è DavidGrant Goodeve oggiLani O’Grady è MaryLaurie Walters è JoanieLaurie Walters oggiSusan Richardson è SusanSusan Richardson oggiDianne Kay è NancyDianne Kay oggiConnie Newton è ElizabethConnie Newton oggiWillie Aames è TommyWillie Aames oggiAdam Rich è NicholasAdam Rich oggiRalph Macchio è Jeremy Andretti (quinta ed ultima stagione)Ralph Macchio oggiUna domandina a Hollywood dovrebbero farsela: perché investire risorse in reboot, prequel e sequel quando la soluzione più logica è quella di riproporre un classico così com’è sempre stato? La, per esempio, evergreen degli anni Settanta targato Abc, non ha bisogno che di sé stesso per riportarci in quella casa affollatissima ...

