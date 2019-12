La conferenza sul clima Cop25 si è risolta in un nulla di fatto

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La sessione plenaria del 14 dicembre a mezzanotte (foto: Unfccc) Madrid – Iniziata lunedì 2 dicembre, lasulorganizzata dalle Nazioni Unite– ha deluso le aspettative di molti. Fra questi, rappresentanti di popoli indigeni messi alla porta e giovani attivisti che proprio quest’anno sono venuti alla ribalta con il movimento per la giustiziatica di Fridays for Future. Vi raccontiamo cosa è successo in Spagna, a Madrid, provando a capire i motivi di un sostanziale buco nell’acqua. La conclusione dei negoziati Con un record di circa 40 ore in ritardo rispetto alla chiusura prevista, i negoziati sono arrivati a una conclusione soltanto domenica 15 dicembre alle 13:55. Molti hanno parlato di un vero e proprio fallimento e le reazioni generali sono state di scontento, a cominciare dalla stessa ministra dell’Ambiente in Cile e presidentessa diMaría ...

CottarelliCPI : Fallita la conferenza #COP25 di Madrid sul clima. Continuiamo così. Facciamoci del male... - tancredipalmeri : L’Inter sospende la conferenza stampa in segno di protesta verso la lettera e la risposta pubblicata sul Corriere d… - TgLa7 : Fallisce la conferenza sul #clima: non c'è accordo sul mercato del carbonio -