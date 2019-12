Gessica Notaro toglie la benda e mostra l’occhio ai fan VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Era il 10 gennaio 2017: la vita disarebbe cambiata per sempre proprio a partire da quel momento, quando l’ex fidanzato decise, sotto casa sua a Rimini, di sfregiarla con l’acido. A distanza di quasi tre annisi è fatta carico, con serietà e ottimismo, di una sensibilizzazione a tutto tondo (televisiva, social, umana) per combattere ogni forma di violenza contro le donne. Nel frattempo il suo personale percorso di riabilitazione si è destreggiato tra un numero infinito di cure e complicati interventi chirurgici. Ma l’intervento più importante,, deve ancora affrontarlo e manca davvero pochissimo. “Sono in pre-sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento però è un giorno particolare perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo, che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede ...

