Fast & Furious - Hobby & Shaw | ecco perchè è il blu-ray più venduto del momento

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La recensione del blu-ray di- Hobbs: il prodotto Universal, diventato subito il film piùin homevideo, si caratterizza per un video al top assoluto, un audio molto coinvolgente e un buon pacchetto di extra. Appena uscito, il blu-ray di- Hobbsè diventato subito il prodotto piùtra i film, preceduto solo dalla stagione 8 della serie tv Il Trono di spade. E un motivo ci sarà: non solo il tradizionale successo che da tanti anni raccoglie il franchise a tutta velocità, di cui questo film diretto da David Leitch è in pratica uno spin-off, ma evidentemente anche la qualità del prodotto homevideo. E in effetti, come vedremo nella recensione del blu-ray di- Hobbs, il prodotto targato Universal Pictures Home Entertainment Italia ...

CeotechI : RT @CeotechI: Motorola Moto G8 plus (display FHD 6,3', sensore fotocamera da 48 MP , altoparlanti stereo Dolby®, 64 GB/ 4GB, Android 9.0, S… - hanpyoporeper : @101fess INI FAST RESPON GA? - MatMaz72 : MA GUARDA UN PO' .-) La fast Brexit mette le ali alla sterlina @sole24ore -