Evento alla Camera dei deputati per la Nocciola di Giffoni Igp

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiLadiIgp protagonistadei. Si parlerà di gastronomia di eccellenza, ma anche di problematiche legate all’attività produttiva etutela del marchio, nell’organizzato per il 19 dicembre a Montecitorio sul tema “LadiIgp, tutele comunitarie e prospettive di mercato“. L’iniziativa, voluta dall’on. Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle originaria diValle Piana, si articolerà in due momenti: dalle 12 alle 15 una degustazione di prodotti a base diIgp, che si svolgerà nell’antidel ristorante della, con l’obiettivo di fare apprezzare le varie preparazioni in cui trova impiego questa eccellenza gastronomica; poi, alle 19, una conferenza stampa con l’intervento di politici ed esperti del settore, per analizzare ...

poliziadistato : #leonardo4children La giornalista Paola Saluzzi conduttrice dell'evento organizzato da @carano4children da sempre v… - sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - amnestyitalia : Nella Giornata mondiale dedicata ai diritti umani, il #10dicembre, saremo anche noi a Milano per testimoniare la no… -