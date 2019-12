Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “E’ tutto in mano ad un avvocato… E’ una scelta stata dell’Inter. Serve essere rispettati per rispettare. Quando si deve dare un esempio non si può fare questo sì o questo no… Un’intera categoria deve capire che non deve mancare di rispetto”. Così l’allenatore dell’Inter, Antonio, a Sky Sport, in merito alla decisione di … L'articolo: «

dannatamenteme : RT @nonleggerlo: #Conte su vicenda #Cucci/@corsport: “È tutto nelle mani degli avvocati, la scelta è dell’#Inter. Ma vi rendete conto che l… - sportli26181512 : #Notizie #AntonioConte Conte: «Ordine giornalisti e Ussi devono vergognarsi»: “E’ tutto in mano ad un avvocato… E’… - CalcioFinanza : Conte: «Ordine giornalisti e Ussi devono vergognarsi» -