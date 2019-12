Benevento | le aree di attesa e le aree di accoglienza in caso di allarme sismico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Il sindaco Clemente Mastella ricorda che il Piano Comunale di Protezione Civile prevede le seguentidi(non soggette, quindi, a particolari rischi) indi: ZONA VIALE MELLUSI – VIALE ATLANTICI Area 1 – Piazza Risorgimento Area 2 – Via Raffaele de Caro Area 3 – Via Gabriele D’Annunzio (area antistante Chiesa di San Gennaro) Area 5 – Piazzale antistante Chiesa dei Cappuccini QUARTIERE PACEVECCHIA Area 6 – Via Raffaele Delcogliano Area 7 – Via Carlo Levi (compresa nel complesso IACP Pacevecchia) Area 8 – Via Bellini (incrocio rotatoria su via Aldo Moro) Area 9 – Via Pasquale Martignetti (compresa nel complesso IACP Pacevecchia “Sparaco e Spartaco”) Area 10 – Via Antonio Segni (compresa nel complesso IACP Pacevecchia “Sparaco e Spartaco”) Area 11 – Via ...

