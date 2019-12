Banca Popolare Bari | azione risarcimento Codacons passa per Salerno

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Salvataggio delladi: ilsi prepara a clamorose azioni legali finalizzate aldei danni che la magistratura dovesse accertare in capo ai corfrentisti. Così l’avvocato Matteo Marchetti (immagine sopra), vice segretario nazionale e responsabile salernitano: “Il salvataggio delladideciso ieri dal Consiglio dei Ministri non basta, perché i risparmiatori coinvolti nella vicenda hanno diritto ad agire per ildei danni subiti. In tal senso stiamo preparando unadi massa in favore di azionisti e correntisti dell’istituto di credito. I risparmiatori che hanno subìto perdite a causa della gestione scriteriata dellapotranno rivalersi in sede penale, nel caso in cui le indagini aperte dalla magistratura dovessero accertare illeciti o irregolarità, e ...

