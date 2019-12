Ballando con le Stelle 2020 | spunta il nome di Francesca Fialdini

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Certo, con il via del progetto Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci non ha modo e tempo di poter dedicare tutta sé stessa acon lela cui nuova edizione avrà inizio nella prossima primavera. Intanto è tempo di reclutare marinai da far salire a bordo della nave e pare che ci sia qualcheche tra la folla, scalpita più di qualcun altro!con leildellaStando a quanto diffuso da Alberto Dandolo che in tema di gossip e anticipazioni ne sa sempre una più del diavolo, Milly Carlucci potrebbe reclutare unche si sta facendo sempre più spazio in quel di Viale Mazzini. Si tratta niente meno che della bravissima conduttriceche per qualche settimana è riuscita a dare del filo da torcere anche a Barbara d’Urso con il suo Da Noi… A ruota libera. Tra i canditati anche Can Yaman La conduttrice sembra ...

Celtics_69 : @navicellaful @Eurosport_IT Bravo condivido appieno e poi quando sento Zazzaroni etichettato come giornalista mi b… - pileri_chiara : RT @orasolaretv2000: È scattata L'Ora Solare e in studio con @paola_saluzzi iniziamo ballando sulle note della #taranta suonata dal maestro… -