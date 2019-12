Anche i cani poliziotto vanno in pensione ​con la legge Fornero

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'età pensionabile degli agenti a quattro zampe slitta "a data da destinarsi": andranno ininsieme al loro conduttoreper ivale la. Gli agenti a quattro zampe, infatti, raggiungono la meritatasolamente insieme ai propri conduttori. Secondo quanto riporta il Tempo, da circa due anni è stato abbandonato il limite fisso di età, per iche prestano servizio nella polizia. Non ha più importanza, quindi, l'età dell'animale, la cui età pensionabile slitta a "data da destinarsi", in base all'età e ai contributi versati dal suo conduttore. Ma non solo. I, infatti, vengono sottopostia valutazioni psicofisiche e controlli veterinari, che ne assicurano le abilità e le capacità sul campo. E, visto che vivono quasi sempre insieme ai loro colleghi umani, non li abbandonano fino a quando ...

