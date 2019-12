Addio al bonus scuola per i prof | i soldi andranno nel fondo d' istituto

Leggi la notizia su repubblica

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un emendamento alla legge di Bilancio prevede che i 200 milioni di euro potranno essere utilizzati per remunerare altre attività di insegnanti, amministrativi e bidelli

