Valanghe | muore una donna in Alto Adige Una vittima anche in Piemonte

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Unaè morta travolta da una valanga sull’Alpe di Siusi in. Inun giovane è morto travolto da una slavina mentre stava sciando con lo snowboard.in Veneto dove non ci sono state vittime. La, di 62 anni, stava effettuando un’escursione a piedi con le ciaspole assieme ad un’amica che a sua volta è stata travolta dalla valanga di medie dimensioni staccatasi nella zona della stazione a monte dell’impianto di risalita Punta d’Oro-Goldkopf. Riuscita ad emergere, l’amica ha iniziato a scavare a mani nude nella neve cercando di liberare la compagna, ma il tentativo è stato vano. In, un giovane è morto dopo essere stato travolto da una slavina. L’uomo è stato trovato dai soccorritori dopo un’ora di ricerche ed è deceduto in ospedale. In Veneto due sciatori sono stati travolti mentre facevano dei fuoripista ...

