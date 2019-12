Sardine travolte dall'effetto Boris Johnson: quello che non capiscono su Salvini e Meloni (Di domenica 15 dicembre 2019) Boris Johnson ieri è andato dalla Regina Elisabetta, felice come una Pasqua, con un brio che trasmette al suo popolo ma anche a noi la certezza di tempi nuovi, e ha ricevuto il mandato di formare il governo. Il popolo britannico ha scelto. Di solito si fa così in democrazia. È la conseguenza della m

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sardine travolte