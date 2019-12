Sardine | primo incontro ufficiale del movimento | “Nessuna lista civica”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lepassano alla fase organizzativa, dopo la manifestazione fiume che ha visto più di 100mila persone a Roma. L’tra i rappresentati delle varie diramazioni territoriali del, che si definisce anti-popue anti-fascista, si è svolto nella capitale, allo Spin Time Labs, vicino Porta Maggiore. È iniziata quindi la seconda fase preannunciata dagli organizzatori, tra cui Mattia Santori, diventato il volto delle. Non ci sarà nessuncivica, né coordinatori regionali o nazionali: le 150 persone che si sono incontrate continueranno a lavorare in stretto contatto, con ilobiettivo di arginare Salvini. D’altronde la prima manifestazione è nata in risposta alla campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna. Leriunite a Roma: la seconda fase ha inizio Dopo circa un mese di piazze, ildelleha deciso di riunirsi a ...

LegaSalvini : ?? GRAZIE SARDINE! LEGA PRIMO PARTITO ANCHE IN TOSCANA, ALLARME PD - LupoNolberto : RT @Gio_Bonometto: Più gente che al primo maggio! San Giovanni stracolma di #sardine libere e allegre. #Romanonsilega - MandiniSandro : Il primo congresso delle sardine si è tenuto in un edificio occupato abusivamente dai centri sociali. Grande esempi… -