Report allenamento Napoli | Ghoulam torna in gruppo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo la sconfitta rimediata al San Paolo contro il Parma, Gattuso ha pensato che non ci fosse tempo da perdere è ha dato appuntamento subito questa mattina alla squadra a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Gli azzurri devono preparare l’importantissimo match contro il Sassuolo in programma domenica al Mapei Stadium e la situazione appare difficile. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in attivazione e serie di torelli in avvio. Successivamente lavoro di possesso palla ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto l’intera seduta con il. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. L'articoloinilsta.

Inter : ?? | LAVORI IN CORSO #FiorentinaInter -2, prosegue il lavoro della squadra ?? Qui foto e report ??… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliParma ???? - sscnapoli : ?? I convocati di Napoli-Genk ???? -