DIRETTA SLALOM PARALLELO ST MORITZ Video streaming | Shiffrin è campionessa in carica

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019)St: infoRai, risultato live della prova della Coppa del mondo di Sci femminile, oggi 15 dicembre 2019.

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: quattro azzurre superano il taglio si salva anche Gogg… - RaiSport : #SciAlpino @AlexPinturault guida lo #slalom #speciale di Val d'Isere Alle 12:20 la 2ª manche in diretta su RaiSpo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: Goggia a rischio eliminazione! Bene Irene Curtoni -… -