Di Maio vola in Libia Ma ormai è troppo tardi

(Di domenica 15 dicembre 2019) Luigi disi ricorda che sotto casa, in, sta per esplodere un nuovo inferno. Ma forse, anzi, sicuramente, con un ritardo talmente ampio cheè difficile credere che l’Italia si stia muovendo con una propria reale strategia. Martedì è previsto il primo viaggio del capo della Farnesina nel Paese nordafricano proprio per incontrare Fayez al Serraj: quello che in teoria è uno dei nostri migliori alleati in territorio libico. Insieme a Serraj, il ministro degli Esteri incontrerà Ahmed Maitig, il vice-presidente. Due incontri che dovrebbero essere l’immagine di un’Italia che prova a tornare protagonista nello scenario dell’inferno libico, ma che in realtà dimostra tutto il contrario: è la prova che Roma si muove soltanto dopo il mini vertice di Bruxelles tra Giuseppe Conte, Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Insomma, dopo il placet dell’asse ...

