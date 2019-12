Commissariamento Banca popolare di Bari | Di Maio | “Qualcuno dovrà pur pagare per questo

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Avete letto la notizia di un’altracommissariata da Bankitalia: ladi. Un’altracon mega-buco provocato dai manager e da chi evidentemente doveva controllare e non l’ha fatto bene. Tutti in queste ore parlano di decreto legge. Ma non corriamo troppo. Per noi ci sono 2 cose da fare prima di arrivare ad un decreto, che in ogni caso per noi deve salvare i risparmi dei pugliesi, non i banchieri”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader M5S, Luigi Di, a proposito deldelladi. “Vogliamo sapere – aggiunge il ministro degli Esteri – da chi doveva sorvegliare cosa è emerso in questi anni. Quante sono state le ispezioni di Bankitalia negli ultimi tre anni? Cosa è emerso? Qualcunopurperbuco, non credo lo abbia provocato un alieno”. “Vogliamo ...

GiuseppeConteIT : Ieri la Banca d’Italia ha commissariato la Banca popolare di Bari. In tarda serata ho convocato, doverosamente, un… - 68plugfc : RT @FABI_News: Al tg La7 delle 20 il segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni: “Il commissariamento della Banca #PopolarediBari deci… - LeoniMonica1 : RT @GiuseppeConteIT: Ieri la Banca d’Italia ha commissariato la Banca popolare di Bari. In tarda serata ho convocato, doverosamente, un Con… -