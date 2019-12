Christian e Carlo | due papà di due gemelli con maternità surrogata | “Siamo una famiglia

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono volati a Las Vegas per far nascere Seba e Julian, che hanno quasi due anni. "Vogliamo dimostrare che la nostranon è poi così diversa dalle altre" spiegano a Fanpage.it, come fanno quotidianamente anche sul loro blog (per scelta) diventato da poco anche un libro. "Vogliamo cambiare la narrazione sull'omogenitorialità semplicemente facendo vedere la realtà, perchè noi lo siamo. Non siamo un'opinione".

