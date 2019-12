Che tempo che fa | Fabio Fazio Spettatore tuona | “Non ci rappresenta!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019), teledi Cheche fa: “Programma che non rappresenta gli italiani!” Sono tanti i programmi e i personaggi che vengono attaccati e criticati, settimana dopo settimana, sulle pagine di NuovoTV, con lettere indirizzate ad Alessandro Cecchi Paone per la sua rubrica “La posta di Cecchi Paone”. E sul numero uscito martedì scorso ad essere preso di mira è stato, visto che un teleha duramente criticato Cheche fa, quest’anno in onda su Rai2 in doppia versione: nel preserale, con il titolo Cheche farà, e con il tradizionale appuntamento di prima serata. A quanto pare la trasmissione costa alla Rai 18 milioni di euro all’anno: non sono troppi? Perchè noi contribuenti dobbiamo sostenere a suon di milioni un programma che è fortemente orientato dal punto di vista politico e non rappresenta ...

Pontifex_it : Il tempo che precede il Natale ci chiama tutti a domandarci: qual è il desiderio grande del mio cuore? E’ Dio che h… - Mov5Stelle : I partiti preferiscono perdere tempo in un'opera faraonica e inutile come il #Tav invece di capire come sia possibi… - borghi_claudio : Un giorno poi con calma andremo a riprenderci anche la lista dei guitti che nel tempo hanno fatto i fenomeni per le… -