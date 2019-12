Ubriaco alla guida | travolge un gruppo di amici | un morto

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tragedia nella notte a Buriasco, in provincia di Torino. Un uomoha travolto e falciato undiche stava camminando per strada uccidendo uno di loro. Il conducente del veicolo, poi sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo ed è quindi stato subito fermato dalle forze dell’ordine. A perdere la vita sarebbe un 23enne di Pancalieri, mentre un altro giovane, un 21enne, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.uccide un giovane Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti. Un’auto ha letteralmente falciato undiche stava passeggiando uccidendo uno di loro: per lui i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili: èsul colpo. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sulla strada provinciale 129: a bordo della Grande Punto è risultato esserci un 41enne in stato di ebrezza ...

