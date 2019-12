Slittino, Dominik Fischnaller colleziona podi ed è terzo anche a Whistler Mountain! Repilov scappa in classifica generale (Di sabato 14 dicembre 2019) Prosegue l’ottimo avvio di annata di Dominik Fischnaller che sale sul podio anche nella tappa di Whistler Mountain, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. Il nostro alfiere, infatti, centra il terzo posto nella prova disputata nel cuore della notte italiana e, contemporaneamente, si conferma nella medesima posizione anche in classifica generale, laddove comanda il russo Roman Repilov, vincitore della prova nella località della Foglia d’Acero. Il russo, dopo il successo nella gara sprint di Lake Placid, apre nel migliore dei modi il suo weekend canadese aggiudicandosi la prova di singolo con il tempo complessivo di 1:39.713 (49.874 nella prima manche e 49.839 nella seconda). Alle sue spalle, a 147 millesimi, il tedesco Felix Loch, che si riscatta dopo un primo scorcio di campionato tutt’altro che scintillante, fissando il tempo di 1:39.860 ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Slittino Dominik