Sardine a Roma | le strade chiuse e i bus deviati | la mappa e le informazioni per la

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019)e buse info del 14 dicembre Le, dopo aver nuotato in diversi “mari” d’Italia, arrivano a. Oggi, sabato 14 dicembre 2019, infatti, la location della nuova manifestazione del popolo che manifesta per accoglienza, dialogo e uguaglianza sarà la Capitale: l’appuntamento è per le 15 in piazza San Giovanni, nell’area dei giardini interni, dove il flash mob andrà avanti fino alle 19. Sono attese ben 10mila persone a riempire la piazza, motivo per cui già dalla mattina scatteranno diversi divieti di sosta nell’area adiacente la Porta San Giovanni. Ma vediamo qui di seguito tutte leutili per questo sabato 14 dicembre per quanto riguarda divieti, chiusure e deviazioni stradali o dei bus.realizzata da Centimetrie bussabato 14 dicembre Per quanto riguarda ...

fattoquotidiano : Sardine, il leader Santori: “Casapound con noi a Roma? È piazza antifascista che canta ‘Bella Ciao’, sarebbe un gra… - repubblica : Sardine a Roma, obiettivo 100mila in piazza San Giovanni. Le info su metro e strade chiuse - RaiNews : Un mese di #sardine. Mattia #Sartori alla prova della piazza di Roma: 'Ma non diventeremo un partito' ?… -