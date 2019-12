Riccardo e Ida | parla Gemma Galgani | “L’amore non è possesso!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)suGuarnieri: “Deve conquistarsi l’amore di Ida giorno per giorno” Chi è molto vicina a Ida Platano e ha vissuto tutte le vicende sentimentali che l’ha vista coinvolta conGuarnieri è sicuramente, la dama torinese del Trono Over che ancora oggi cerca il vero amore. In un intervento sul settimanale Uomini e Donne Magazineha espresso dei dubbi nei confronti diGuarnieri, dandogli un consiglio piuttosto accalorato: “L’amore di Ida deve conquistarselo giorno dopo giorno, ha già sofferto abbastanza. Vorrei che lui non graffiasse questa storia con le solite polemiche” La dama ha poi chiosato dicendo che “l’amore non è possesso” e che è meglio accettare Ida così com’è senza pretendere che sia diversa.Guarnieri ribadisce: “Ida Platano è la donna ...

xjawaadvoicex : RT @TrashAmmme: 'Mettiamo due sedute' Ho temuto per un attimo che entrassero Ida e Riccardo. #amici19 - letuebestie : RT @TrashAmmme: 'Mettiamo due sedute' Ho temuto per un attimo che entrassero Ida e Riccardo. #amici19 - FranceschiEmily : RT @TrashAmmme: 'Mettiamo due sedute' Ho temuto per un attimo che entrassero Ida e Riccardo. #amici19 -