“Ma chi è? Struccata è tremenda” Veleno contro la vip | Giovanni Ciacci è incontenibile

(Di sabato 14 dicembre 2019)torna alla riscossa e punta il dito su Lady Gaga. Non è la prima volta chesi perde in pungenti commenti da spudorato e disarmante opinionista dei salotti in tv. Il costumista, in procinto di partecipare a un nuovo programma Mediaset, fu ospite nel salotto alabastro di “Pomeriggio Cinque” e venne chiamato a giudicare i look della notte degli Oscar. “Lady Gaga bocciata, un vestito normale, ma soprattutto sembrava avere la ricotta in testa. Sul red carpet c’era Chiara Ferragni? E che ci faceva? Per quale ruolo? Comunque anche lei è un no: odio i vestiti corti davanti e lunghi dietro, fa molto anni ’80”. Insomma, ne ha una per tutte. Lady Gaga, vestita di una nostalgica appartenenza ‘made in Italy”, è al centro del mirino: ultimamente i vip del Bel Paese la stanno massacrando. Continua dopo la foto. Mercoledì ...

