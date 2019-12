LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Genoa più propositivo ad inizio

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ Sul ribaltamento di fronte cade in area Gaston Ramirez, l’arbitro Doveri sopraggiunge e ammonisce il calciatore uruguaiano per simulazione. Il derby inizia ad accendersi. 52′ OCCASIONE, palla in mezzo di Ghiglione a cercare Sanabria, Murillo chiude ind’angolo.piùin questoripresa. 51′ Secondo angolo, batte Pajac dalla bandierina, colpo di testa di Colley a mettere fuori. 50′ I primi cinque minuti del secondo tempo proseguono sulla falsariga del primo. 49′ Schone cerca le torri rossoblù, allontana di testa Quagliarella in ripiegamento difensivo. 48′ Intervento falloso di Ferrari su Radovanovic,di punizione per il. 47′ Apertura di Ramirez verso Linetty, chiusura di Criscito che rilancia con il sinistro. 46′ Primo ...

zazoomblog : Genoa-Sampdoria 0-0 live poche occasioni da gol e tante ‘botte’ - #Genoa-Sampdoria #poche #occasioni - zazoomnews : LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 Serie A calcio in DIRETTA: inizia il derby di Marassi! - #Genoa-Sampdoria #Serie #calcio - zazoomblog : Genoa Sampdoria 0-0 LIVE: brivido rossoblù - #Genoa #Sampdoria #LIVE: #brivido -