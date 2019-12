I rischi del nucleare francese

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) La Francia è uno dei Paesi europei in possesso della tecnologia per l’energia, utilizzata anche per gli scopi civili per la produzione di energia elettrica. Dopo la delibera del 1956, i primi impianti sono stati attivati verso la fine degli anni ’70, rendendo la Francia uno Stato che non solo soddisfa il proprio fabbisogno energetico ma riesce addirittura a ottenere un surplus da vendere all’estero. Uno degli acquirenti è l’Italia, cui mercato dell’energia dipende in modo molto marcato dalla produzione. Quando furono sviluppati i primi impianti la vita media stimata dei reattori era di quarant’anni ed oggi gli stabilimenti francesi sono arrivati all’età critica indicata dai progettisti. Tuttavia, la Francia non sembra intenzionata a mettere fuori uso le proprie centrali, portando avanti test per valutare la possibilità ...

