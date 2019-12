Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)indossano dii pdiper il Meet 'n', il raduno a tema tenutosi in Florida: ecco le foto!41tornano nei pdiZuko eOlsson in occasione del Meet n', il raduno dedicato al film cult svoltosi al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida. "#è ancora la parola magica. Serata d'apertura del #al @coralskyamp di West Palm Beach!" ha scrittosu Instagram, condividendo con i suoi follower foto e video dal raduno. E similmente ha fatto la sua co-star,, che ha accompagnato lo scatto che sta già facendo il giro del web con la caption "Per la prima ...

HuffPostItalia : Grease, 41 anni dopo: Travolta e Newton-John tornano a vestire i panni di Danny e Sandy - cinemaniaco_fb : ?????????????? Grease, John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo Danny e Sandy 41 anni dopo - sirion73 : Grease, John Travolta e Olivia Newton John sono di nuovo Danny e Sandy: 43 anni dopo -