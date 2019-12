Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 14 dicembre 2019) C'è anche la manutenzione di alcune porte telematiche in centro storico tra i principali cantieri stradali al via la prossima. Il dettaglio strada per strada

FirenzePost : Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 16 dicembre - AnsaToscana : Atletica: Giomi, Fidal sceglie nuova sede Golden Gala 2020. In lizza Milano Napoli e Firenze Olimpico Roma fermo pe… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A11, per lavori stanotte di venerdì #13dicembre sarà chiuso lo svincolo di #Pistoia, in… -