Daniele Nardi | la via perfetta che cercano tutti

Leggi la notizia

(Di sabato 14 dicembre 2019) «Se non dovessi tornare dalla spedizione 2018-19, desidero che Alessandra Carati continui a scrivere il nostro libro perché voglio che il mondo conosca la mia vicenda di vita».non è tornato da quella spedizione sul Nanga Parbat, in Pakistan, e Alessandra Carati ha scritto il libro che racconta la sua storia: La via, edito da Einaudi. Leggerlo significa conoscere la vicenda umana di una persona nata dove la montagna, quella alpina, ancora prima degli Ottomila, è cosa lontanissima. A Sezze, provincia di Latina, al massimo punta al mare e l’alpinista che viene da sotto il Po non è preso sul serio anche se ha scalato Everest e K2. «La geografia è un destino. Noi che veniamo dal Centro Italia non siamo credibili per il mondo dell’alpinismo professionale» scrive. «Nasco alpinisticamente da solo. Una tara e una benedizione» È solo una delle tante ...

