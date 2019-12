Brescia-Lecce 3-0 | la cura Corini funziona

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 dicembre 2019)a valanga sulnel primo anticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A. Contornato alla guida della formazionena finisce 3-0 sui salentini: prima Chancellor, Torregrossa e Spalek - tutti e tre al primo gol in A. E così le 'rondinelle' si sono rimesse in corsa per la salvezza vincendo, dopo quello di Ferrara, anche lo scontro diretto con ilche torna nel mischione della zona calda fermandosi a quota 15 con i lombardi ora a quota 13 e che hanno ancora il jolly del recupero contro il Sassuolo da giocarsi mercoledì sera. Successo meritato per la squadra di casa, piu' incisiva e con i nervi piu' a posto rispetto a unanche svagato.Partenza a testa bassa delche al 6' ha una buona chance in diagonale con Romulo servito i verticale da Torregrossa. E sempre Romulo al 21' chiede un rigore per l'atterramento da parte di ...

