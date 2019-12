Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In occasione del compleanno di, ecco una lista deie deipiùdi cui è protagonista, da Everything Has Changed a Shake it Off. Capelli biondi, viso pulito, vena ironica e sorriso ammiccante: insomma, il perfetto identikit di. Ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti dai suoi primi passi nel mondo della musica country a diventare una star mondiale della musica pop e un'attrice affermata. Una carriera fatta di tanti momenti rosei ma anche di tante critiche, spesso rivolte nei confronti della sua vita sentimentale. Manon si è mai lasciata abbattere, diventando una delle artiste più amate da tante generazioni diverse per la sua energia e per la sua incredibile ironia. In occasione del suo trentesimo compleanno, abbiamo ...

mtvitalia : #HappyBirthdayTaylor Festeggiamo Taylor Swift ripercorrendo i migliori momenti che ci ha regalato quest'anno ???? - trash_italiano : Ok, appare negli ultimi secondi del video 'Blank Space' di Taylor Swift. - Noovyis : (Taylor Swift: i film e video più belli) Playhitmusic - -