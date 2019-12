Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sarà unsullein Regionequello che potrebbe celebrarsi al comune di Milano. I pm del capoluogo lombardo Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri hanno chiesto il rinvio aper settanta persone. Tra questi ci sono l’ex vice-coordinatore di Forza Italia ined ex consigliere comunale a Milano, Pietro Tatarella, e il consigliere regionale, Fabio Altitonante. L’inchiesta è quella coordinata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci, su un giro di, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti. Al centro dell’indagine c’è Nino Caianiello, ex responsabile di Forza Italia a Varese e presunto burattinaio del sistema, che però al momento non finirà a. Tatarella, Altitonante, Caianiello, e all’imprenditore Daniele D’Alfonso erano tra i 43 destinatari di misure cautelari nell’inchiesta scattata il 7 ...

TutteLeNotizie : Tangenti Lombardia, i pm chiedono un maxi processo per le mazzette: “A giudizio Tatarella… - AnsaLombardia : Tangenti: pm chiedono maxi processo - Lombardia -