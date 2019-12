Silvia Toffanin conduttrice di Sanremo 2020? La scelta di Amadeus

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)? Attesa la decisione diOgni giorno esce una news sulla possibile valletta di. E l’ultima indiscrezione riportata dal blog TvBlog.it è davvero clamorosa. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal portale televisivo, pare che anchepossa essere in lizza per co-condurre il Festival di. Una voce che pare stia girando tra i corridoio di Viale Mazzini molto insistentemente. D’altronde proprio il popolare conduttore de I Soliti Ignoti – Il Ritorno lo aveva detto in tempi non sospetti in un intervista a Il Messaggero: “Questo Festival sarà decisamente imprevedibile e pieno di sorprese…” E in effettisarebbe davvero una sorpresa incredibile. E sarebbe anche un bel premio per lei dopo tutta la gavetta fatta. Questo rumor verrà presto ...

