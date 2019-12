Scarpa d’Oro 2019 2020 | la classifica aggiornata

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lionel Messi si è aggiudicato le ultime 3 edizioni del trofeo: chi succederà all’argentino laureandosid’Oro? LaIl fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, ha vinto il premiod’Oro per ben 6 volte, di cui 3 consecutive nelle ultime 3 stagioni ed è sicuramente uno dei grandi favoriti per aggiudicarsi anche lad’Oro. Dopo i campionati minori che hanno avviato la loro stagione già in piena estate, ad agosto sono partiti anche i principali tornei del Vecchio Continente, dalla Premier League alla Liga spagnola, passando per Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Lad’Oro fu istituita dalla rivista francese France Football a partire dalla stagione 1967-68 come premio per il miglior realizzatore in assoluto dei campionati nazionali europei. Decaduto dopo il 1991, fu reintrodotto dal 1996-97 con ...

v7xShizuku : @Claudio52224306 @ordnasselA_90 @marifcinter l'altro ha vinto quasi tutto, CON ALTRI 10 GIOCATORI, i miei ritardati… - dayfootball1981 : @juventusfc Portare molti giovani no?!?! Che senso ha far viaggiare tutti gli attaccanti?!? Potevano rimanere alla… - CorriereQ : Immobile guida sempre la classifica della Scarpa d’Oro -