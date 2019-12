Modella sfigurata per sempre dal chirurgo | concordato il risarcimento

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La exCristina Guidetti, gravementedopo un’operazione di chirurgia estetica, riceverà undel valore di centinaia di migliaia di euro. La sua vita è stata completamente stravolta ma ora, in parte, giustizia è fatta. La scoperta dopo l’intervento nel 2012 Cristina Guidetti nel 2012 ha vissuto il peggior incubo per una. La oggi 45enne modenese, infatti, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento estetico per correggere alcuni difetti della pelle. In un’intervista a Mattino Cinque dello scorso marzo, dichiarò che si era rivolta alMassimo Rambotti, rinomato medico, per sistemare alcune discromie da gravidanza e piccole cicatrici da acne giovanile.Dopo l’intervento del 31 gennaio 2012, la tragica scoperta: tolte le bende ha visto che la sua pelle era pesantemente ustionata. L’intervento di resurfacing si proponeva di togliere strato ...

