Milan | l’intesa e l’alternanza tra Kessie e Suso

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sta provando ad arricchire il suo set di giocate, in Bologna-era spesso dentro al campo. In quei casi,si allargava Rispetto al passato, si sta vedendo unpiù dentro al campo e meno relegato esclusivamente all’ampiezza sul lato destro. Per assecondare i suoi movimenti interni, Pioli chiede quindi una rotazione posizionale. Si vede per esempio nella slide sopra. Conmolto dentro al campo, èche si defila per consentire aldi avere un riferimento in ampiezza. Ciò è necessario per non avere zone sguarnite del campo. Leggi su Calcionews24.com

la_rossonera : Jack rinnoverà con il Milan, l’intesa c’è tra le parti ma ora bisognerà capire le modalità che garantirebbero il pr… - 10Ruicosta100 : RT @PianetaMilan: .@MilanTV live su @DAZN_IT: raggiunta l'intesa tra le parti - #Milan - PianetaMilan : .@MilanTV live su @DAZN_IT: raggiunta l'intesa tra le parti - #Milan -