Lorenzo Riccardi e Giulia D’Urso sono stati insieme | La confessione a Uomini e Donne

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019)D’Ursoassieme, ldell’ex tronista a, cosa avrà mai detto? L’ex tronistaè stato presente nella puntata di oggi durante la messa del trono classico diè stato sul trono lo scorso hanno dopo essere stato corteggiatore di Sara … L'articoloD’UrsoLaproviene da www.meteoweek.com.

calvmssmile : RT @Pasqual03111391: Un minuto di silenzio per la cavaglià che ha avuto a che fare con Lorenzo riccardi-Manuel galiano e Giulio raselli #u… - Pasqual03111391 : Un minuto di silenzio per la cavaglià che ha avuto a che fare con Lorenzo riccardi-Manuel galiano e Giulio raselli #uominiedonne - befourkilamniaz : RT @ninakreuz: Non sono psicologicamente pronta a Lorenzo Riccardi che finge di parlare in barese per fare il simpaticone della situazione,… -