È lui il prete più bello del mondo e sui social è ormai un fenomeno Oskar Arngarden

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si chiamaed è una star di Instagram. Ma c’è una cosa che rende questo bellimbusto diverso da tutti gli influencer:, biondo, occhi chiari, fisico perfetto, sexy da morire, è un. Cosa? Sì, è un. Famoso su Instagram per i suoi allenamenti di crossfit e per il suo aspetto affascinante,è un sacerdote. E questo, certo, è un po’ una delusione per le sue tante fan che lo seguono con passione suiper vedere la sua bellezza e i suoi addominali scolpiti. Oltre alle foto in palestra,posta suianche foto in abiti clericali. Classe 1985, è diventato sacerdote a 27 anni. Ed è unmoderno che parla in questi termini del suo rapporto con la religione: “Il mio rapporto con Dio si basa sulla preghiera, per questo valorizzo parole come ‘grazie’, ‘scusa’ e ‘aiuto’”. E ha aggiunto sui: “Queste tre parole mi rendono ...

