Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La puntata diche è appena andata in onda è stata un vero tripudio di colpi di scena. Tra i vari avvenimenti, quello che ha animato maggiormente la situazione ha riguardato la segnalazione su una corteggiatrice di Giulio. Dopo il minuzioso racconto da parte di un’ex volto del programma, però, è stata … L'articolotraD’Urso e) proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Caos a Uomini e Donne: flirt tra Giulia D'Urso e Lorenzo Riccardi (VIDEO) - - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni: Giulio non fa la sua scelta caos in studio - #Uomini #Donne #anticipazioni: #Giulio - KontroKulturaa : Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio non fa la sua scelta, caos in studio - -