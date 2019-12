Biathlon | orari Sprint di oggi 13 dicembre | tv | streaming | programma e startlist

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si apre ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo di, venerdì 13, a partire dalle ore 11.30 è inla 7.5 kmfemminile, mentre dalle ore 14.20 si terrà la 10 kmmaschile. Saranno al via otto azzurri, quattro tra gli uomini e quattro tra le donne. Di seguito ilcompleto della 7.5 kmfemminile e della 10 kmmaschile di Hochfilzen con glie le. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta intramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara austriaca.GARE HOCHFILZEN 2019 Venerdì 13ore 11:30 7.5 kmfemminile ore 14:20 10 kmmaschile diretta tv su Eurosport 1 direttasu Eurosport Player diretta live testuale su OA Sport LA...

