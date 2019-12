Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Una bellezza sfrontata e diseducativa”. Cosìdefiniscee la sorella Giada: l’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Piero Chiambretti a Cr4 – La repubblica delle donne assieme all’influencer ex concorrente del Grande Fratello e, senza troppi giri di parole, ha detto quello che pensa di lei. “Siamo nel 2019 ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign*** – ha tuonato-. Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei, a me non interessail vostroe le vostre“. Parole che hanno provocato la dura reazione di: “È un commento molto populista. È il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne. Io combatto la violenza di ...

Noovyis : (Antonella Elia contro Taylor Mega: “Non voglio vedere il tuo culo e le tue tette, non siamo tutte mign***e”) Play… - lpacchin : NEWS #ticino Taylor Mega contro Antonella Elia: «Una persona stupida e a fine carriera» - NoiAretini : Il video della rissa televisiva tra Antonella Elia e Taylor Mega, volano insulti e parolacce -