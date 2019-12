Vieni da me | Bruno Vespa | “Se non mi danno un nipotino strozzo i mie figli”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è stato ospite dell’ultima puntata dida Me e con Caterina Balivo si è confidato, raccontando alcuni aneddoti della sua carriera e parlando anche della sua vita privata. Il conduttore di Porta a Porta ha confessato poi il suo desiderio più grande: diventare nonno. Nello spazio dedicato alla “lavatrice”, Caterina Balivo gli ha consegnato infatti una tutina da bebè e lui, stringendola tra le mani, ha detto: “Se non miuni mie figli“. Allora la conduttrice gli ha replicato a ironica: “Ma sono piccoli”. E: “Macché piccoli, c’hanno 40 anni. Uno 40 e l’altro 38″. Caterina Balivo ha ricordato allora che quando ha ospitato in studio suo figlio Federico, anche in quell’occasioneinviò un videomessaggio reclamando un: “Andrò in tutte le trasmissioni a ...

