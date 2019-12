Terremoto in Grecia | scossa M 5 0 a Creta

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una fortissimadiha colpito questa notte l’isola di, in. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di undi magnitudo 5.0 registrato poco dopo le 3 ora locale (le 4 in italia, ndr). L’epicentro è stato individuato a largo della grande isola greca, ad una profondità di 20 km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma si attendono aggiornamenti sulla vicenda.inStando alle prime informazioni, la forteavrebbe colpito l’isola sorprendendo la popolazione nel cuore della notte. Complice la forte intensità e la media profondità, infatti, ilè stato chiaramente avvertito dalla popolazione che si è svegliata spaventatissima e si è riversata per le strade tentando di fuggire. Al momento non si hanno notizie di danni a edifici o strutture o di persone rimaste coinvolte. Le autorità ...

