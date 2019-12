Taylor Mega | Antonella Elia la insulta in diretta TV | Mign ta | sei una pazza e vai

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si sono scontrate duramente sul modo di presentarsi in pubblico con lache ha urlato: 'A me di vedere il vostro c**o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo'.sono state le protagoniste di una lite, tra le due donne sono volati insulti pesanti ieri sera su Rete 4 durante il programma 'La Repubblica delle donne' condotto da Piero Chiambretti. Ieri sera tra le ospiti del programma di Piero Chiambretti c'erano ospitie la sorella Giada e come sempre. Mentre l'influencer commentava i suoi scatti hot su Instragram l'ex naufraga è entrata a gamba tesa e premettendo di non essere una bacchettona afferma "la vostra immagine non ha nulla a che fare con l'amore", rincarando poi la dosesostiene ...

