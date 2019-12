Leggi la notizia su today

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Primi fiocchi oggi, piùinvece nella giornata di venerdì,un profondo vortice ciclonico investirà in pieno il...

novasocialnews : Meteo, quando arriva davvero la neve al nord #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - VacanzeItaIia : RT @NextMauBa: #LIVE #meteo #TARVISIO 8:15am MI piace quando...MUOVI #differentholidays on the?? - NextMauBa : #LIVE #meteo #TARVISIO 8:15am MI piace quando...MUOVI #differentholidays on the?? -