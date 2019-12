Matteo Salvini indagato | nel mirino i voli di Stato | ipotesi abuso d’ufficio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’ex vicepremierrisulterebbedalla Procura di Roma per: nel35diche la Corte dei conti aveva già considerato illegittimi.perSarebbe questa l’su 35diper cui l’ex vicepremierrisulterebbe. Lo riportano diversi organi di stampa tra cui il Corriere della Sera, secondo cui la Procura di Roma avrebbe trasmesso gli atti al tribunale dei ministri. La Corte dei conti avrebbe già sollevato la questione dell’illegittimità, e ora si indagherebbe per verificare l’eventuale rilevanza penale. L'articolo: neldid’ufficio proviene da The Social Post.

Mov5Stelle : Per i cittadini vanno fatte scelte importanti, e quest'ultime devono essere prese con conoscenza e competenza. Per… - matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - HuffPostItalia : Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato -